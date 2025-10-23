Uber implementa las “Zonas de Alerta” para proteger a sus conductores en Chile: qué es y en qué consiste

Uber presentó hoy en Chile una nueva herramienta dirigida a sus socios conductores. La “Zonas de Alerta”, un piloto disponible en Santiago, Viña del Mar y Valparaíso que entrega información adicional sobre el punto de partida o destino de un viaje antes de que sea aceptado.

La medida busca que los conductores puedan tomar decisiones con más control y confianza.

Según Eleonora Turk, responsable de Comunicaciones para Seguridad de Uber Cono Sur: “Zonas de Alerta es una respuesta directa a lo que los socios conductores nos han pedido: más información para tomar mejores decisiones”.

En suma, Turk agregó que “con este piloto, damos un paso concreto hacia una experiencia más transparente y segura, en la que el control siempre está en manos de quienes manejan.”

¿Cómo funcionan las “Zonas de Alerta”?

La herramienta funciona mostrando un ícono de alerta y un color distinto en direcciones consideradas de riesgo.

Los conductores pueden rechazar viajes en estas zonas sin que esto afecte su actividad en la app. El sistema combina datos públicos, reportes de otros socios y registros históricos de viajes.

“Zonas de Alerta” se suma a otras funciones de seguridad de Uber, como: