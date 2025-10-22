;

Madre y su hija de 13 años son víctimas de turbazo en El Bosque: fueron intimidadas con armas de fuego

Al menos una decena de ladrones llegaron a la vivienda afectada. La PDI investiga el caso.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / Diego Martin

Un grupo de al menos 10 delincuentes armados protagonizaron un violento turbazo en la comuna de El Bosque, región Metropolitana.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando los ladrones, a bordo de 3 vehículos distintos, irrumpieron en una vivienda en la cual se encontraban una madre y su hija de 13 años.

Apuntándolas con sus armas de fuego, los antisociales sustrajeron distintas especies como joyas y dinero en efectivo, avaluado en un millón de pesos.

Además, se llevaron el automóvil de las víctimas, huyendo y lanzando disparos al aire.

Más antecedentes los entregó la inspectora Leslie Sáez Lara, de la Biro Occidente de la PDI. “Un grupo de aproximadamente 10 sujetos desconocidos ingresaron al interior de la propiedad forzando la reja de acceso vehicular para luego intimidar a sus residentes”, señaló.

“Personal de esta brigada se mantiene realizando diversas diligencias en el sitio del suceso, asimismo analizando diversas imágenes de cámaras de seguridad”, agregó.

Detectives de la PDI continúan indagando el caso, mientras que el automóvil sustraído fue hallado más tarde en la comuna de La Pintana.

