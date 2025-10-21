Funcionario de la PDI acusa a altos mandos de prevaricación administrativa: “Queda muy claro que han protegido al alto mando”

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) presentó una querella por prevaricación administrativa contra el prefecto inspector Guillermo Gálvez, jefe regional, y el prefecto general Hugo Haeger, subdirector de investigación, ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

La acción judicial, admitida a trámite, surge tras un sumario administrativo que terminó con la sanción de expulsión del funcionario L.L.T.

Según el abogado José Villagrán Reyes, representante del funcionario, los altos mandos omitieron tramitar una denuncia sobre supuesta falta de probidad de Haeger y adoptaron su propuesta de destituir al subalterno.

Lo anterior pese a que “Haeger, actuando fuera de sus atribuciones, habría propuesto una sanción específica en contra del funcionario, pese a no tener competencia fiscalizadora ni dictaminadora”.

“Ha protegido al alto mando nacional”

Villagrán destacó la gravedad de la situación: “Queda muy claro que el alto mando regional ha protegido al alto mando nacional” y explicó que se trata de un “delito normativo”, donde los responsables omiten acciones que la ley exige.

Agregó que, en sus 25 años de carrera, “no tengo recuerdos de haber presentado o visto una querella por prevaricación administrativa” en un caso similar.

El sumario lleva más de cuatro años en tramitación, lo que motivó la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.