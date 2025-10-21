;

Funcionario de la PDI acusa a altos mandos de prevaricación administrativa: “Queda muy claro que han protegido al alto mando”

El abogado del subalterno explicó que los jefes omitieron tramitar una denuncia y adoptaron sanción fuera de sus competencias. El proceso lleva cuatro años en tramitación.

Martín Neut

Policía de Investigaciones (PDI)

Policía de Investigaciones (PDI) / Francisco Castillo

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) presentó una querella por prevaricación administrativa contra el prefecto inspector Guillermo Gálvez, jefe regional, y el prefecto general Hugo Haeger, subdirector de investigación, ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso.

La acción judicial, admitida a trámite, surge tras un sumario administrativo que terminó con la sanción de expulsión del funcionario L.L.T.

Revisa también:

ADN

Según el abogado José Villagrán Reyes, representante del funcionario, los altos mandos omitieron tramitar una denuncia sobre supuesta falta de probidad de Haeger y adoptaron su propuesta de destituir al subalterno.

Lo anterior pese a que “Haeger, actuando fuera de sus atribuciones, habría propuesto una sanción específica en contra del funcionario, pese a no tener competencia fiscalizadora ni dictaminadora”.

“Ha protegido al alto mando nacional”

Villagrán destacó la gravedad de la situación: “Queda muy claro que el alto mando regional ha protegido al alto mando nacional” y explicó que se trata de un “delito normativo”, donde los responsables omiten acciones que la ley exige.

Agregó que, en sus 25 años de carrera, “no tengo recuerdos de haber presentado o visto una querella por prevaricación administrativa” en un caso similar.

El sumario lleva más de cuatro años en tramitación, lo que motivó la presentación de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad