Más de 1.400 profesores de Valparaíso comienzan a recibir pagos por la Deuda Histórica: “Se cumple una promesa”

Más de 1.400 docentes de la región de Valparaíso comenzaron a recibir el primer pago de la Deuda Histórica, cumpliéndose uno de los compromisos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El proceso, regulado por la Ley 21.728, beneficiará a más de 57 mil profesores a nivel nacional afectados por el traspaso municipal de la educación en los años 80.

El delegado presidencial Yanino Riquelme destacó que el pago a los 1.428 docentes es “un reconocimiento al tiempo, la espera y la perseverancia de las y los profesores”.

“Se cumple una promesa”

En tanto, el seremi de Educación Juan Pablo Álvarez señaló que “se cumple una promesa y también con responder a una lucha como es la Deuda Histórica”.

Desde el magisterio, la dirigenta Anabella Tapia valoró el avance como “algo que el gremio viene solicitando hace más de 40 años”.

El pago se extenderá hasta el 22 de octubre, con una segunda cuota programada para enero de 2026. Los docentes pueden revisar su postulación en soluciondeudahistorica.mineduc.cl o cobrar por caja en BancoEstado desde el 21 de octubre.