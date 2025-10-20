;

Más de 1.400 profesores de Valparaíso comienzan a recibir pagos por la Deuda Histórica: “Se cumple una promesa”

El proceso beneficiará a docentes afectados por el traspaso municipal de los años 80 y se extenderá hasta el 22 de octubre, con una segunda cuota en enero de 2026.

Martín Neut

Profesores de Valparaíso

Profesores de Valparaíso / Foto valparaiso.mineduc.cl

Más de 1.400 docentes de la región de Valparaíso comenzaron a recibir el primer pago de la Deuda Histórica, cumpliéndose uno de los compromisos del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El proceso, regulado por la Ley 21.728, beneficiará a más de 57 mil profesores a nivel nacional afectados por el traspaso municipal de la educación en los años 80.

Revisa también:

ADN

El delegado presidencial Yanino Riquelme destacó que el pago a los 1.428 docentes es “un reconocimiento al tiempo, la espera y la perseverancia de las y los profesores”.

“Se cumple una promesa”

En tanto, el seremi de Educación Juan Pablo Álvarez señaló que “se cumple una promesa y también con responder a una lucha como es la Deuda Histórica”.

Desde el magisterio, la dirigenta Anabella Tapia valoró el avance como “algo que el gremio viene solicitando hace más de 40 años”.

El pago se extenderá hasta el 22 de octubre, con una segunda cuota programada para enero de 2026. Los docentes pueden revisar su postulación en soluciondeudahistorica.mineduc.cl o cobrar por caja en BancoEstado desde el 21 de octubre.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad