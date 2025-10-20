Meteorología emite aviso por tormentas eléctricas en cinco regiones de Chile para hoy lunes

La Dirección Meteorológica de Chile emitió dos avisos por probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país.

Según el organismo, este fenómeno climático se registrará durante la mañana de este lunes 20 de octubre, y se extenderá hasta horas de la tarde.

Revisa acá el pronóstico del tiempo.

Avisos por tormentas eléctricas en Chile

El primer aviso de Meteorología señala que las tormentas eléctricas se registrarán en las regiones de Arica y Parinacota y en Tarapacá.

En ambas zonas, el evento meteorológico tendrá lugar principalmente en sectores cordilleranos.

Ampliar

Mientras que el segundo aviso indica que las tormentas eléctricas tendrán lugar en la región de Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

Esto también se registrará durante este lunes 20, afectando principalmente a zonas cordilleranas, precordilleras, y del valle en Los Lagos.