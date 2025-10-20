Fratricidio en La Florida: detenido hombre acusado de matar a su hermano tras riña familiar / Lukas Solis

Un hombre fue detenido la tarde de este lunes en La Florida, Región Metropolitana, acusado de apuñalar mortalmente a su hermano durante una riña ocurrida en el pasaje Queilen. Según información policial, la víctima fue trasladada cerca de las 15:30 horas al Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez, donde falleció producto de heridas cortopunzantes.

En paralelo, Carabineros recibió un llamado al 133 que daba cuenta del enfrentamiento entre ambos hermanos. Con esos antecedentes, personal policial concurrió al sector y realizó un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

El sospechoso fue ubicado en la intersección de pasaje El Sauce con La Obra. De acuerdo con el reporte, portaba un arma blanca en la vía pública al momento del control, por lo que fue reducido y detenido en el lugar.

El Ministerio Público instruyó diligencias a personal especializado para levantar evidencia, establecer la dinámica exacta de los hechos y determinar posibles motivaciones del crimen. El detenido será puesto a disposición del tribunal para su formalización.