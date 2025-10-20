“Él no tenía idea”: madre de joven asesinado a balazos en San Bernardo niega relación con desaparición de Krishna Aguilera

Un joven de 22 años fue asesinado a balazos en la comuna de San Bernardo, luego de ser interceptado por desconocidos frente a un condominio que recientemente fue allanado por la desaparición de Krishna Aguilera, joven de 19 años cuyo principal sospechoso, Juan Beltrán, se encuentra detenido.

Las autoridades investigan si ambos hechos podrían estar relacionados. La víctima había salido de su casa tras avisar a su madre que se reuniría con un amigo. “Me dijo ‘voy y vuelvo, mamá’. Nada más. Y después me dijeron que le dispararon en la cabeza”, relató la mujer.

La madre, en suma, descartó cualquier vínculo de su hijo con el caso de la joven desaparecida. “Andaba con un amigo que lo fue a buscar a la casa porque no sabía qué actividad iba a realizar. No tengo idea. Él no tenía idea”, agregó a CHV.

Según los antecedentes preliminares, el joven fue baleado en reiteradas ocasiones y su acompañante resultó ileso, sin prestar ayuda ni trasladarlo a un recinto asistencial.

“Estuvo todos los días previos en casa porque se había puesto a estudiar. Entonces me causó raro que saliera ahora. Mi hijo tenía 22 años recién cumplidos”, expresó la madre, aún conmocionada por el crimen.

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las diligencias para esclarecer el móvil del ataque y determinar si existe alguna conexión con la desaparición de Krishna Aguilera.