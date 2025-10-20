;

FOTOS. Dejó a todos en shock: Hija de Karen Doggenweiler impactó al confirmar apasionado romance con reconocido periodista

Fernanda Cornejo reveló su vínculo amoroso y generó revuelo en redes sociales.

Soledad Reyes

Dejó a todos en shock: Hija de Karen Doggenweiler impactó al confirmar apasionado romance con reconocido periodista

Está instaladísima en Argentina. Y desde allá, Fernanda Cornejo, la hija de Karen Doggenweiler, confirmó que está pololeando con un reconocido periodista.

La joven se fue a vivir al otro lado de la cordillera, país donde ha podido desarrollarse en el mundo de las comunicaciones.

Y es en ese mismo mundo donde habría conocido a quién ahora reveló como su nueva pareja, un famoso reportero de la TV trasandina, que decidió gritar su amor al mundo.

“¿Lo mejor que me pasó un 17 de octubre? Conocer a esta belleza”, indicó con una fotografía de ambos, Hernán Nucera, rostro del Canal 5.

Una relación más que aprobada por Karen, quien de inmediato comentó en la instantánea: “Lindos, los adoro”.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad