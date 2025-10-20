Dejó a todos en shock: Hija de Karen Doggenweiler impactó al confirmar apasionado romance con reconocido periodista

Está instaladísima en Argentina. Y desde allá, Fernanda Cornejo, la hija de Karen Doggenweiler, confirmó que está pololeando con un reconocido periodista.

La joven se fue a vivir al otro lado de la cordillera, país donde ha podido desarrollarse en el mundo de las comunicaciones.

Y es en ese mismo mundo donde habría conocido a quién ahora reveló como su nueva pareja, un famoso reportero de la TV trasandina, que decidió gritar su amor al mundo.

“¿Lo mejor que me pasó un 17 de octubre? Conocer a esta belleza”, indicó con una fotografía de ambos, Hernán Nucera, rostro del Canal 5.

Una relación más que aprobada por Karen, quien de inmediato comentó en la instantánea: “Lindos, los adoro”.