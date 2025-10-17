;

Se aproxima un fin de semana de altas temperaturas: emiten alerta por calor en seis regiones de Chile

En la región Metropolitana se podrían registrar hasta 35°.

José Campillay

Agencia Uno

Agencia Uno

La primavera avanza y el calor ya comienza a sentirse con fuerza en varias zonas del país. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que durante este fin de semana se esperan temperaturas elevadas en seis regiones, generando alertas preventivas para los habitantes de estas localidades.

En el norte, Tarapacá, Antofagasta y Atacama enfrentarán las jornadas más cálidas: el sábado, los termómetros podrían alcanzar entre 35 y 37°, mientras que el domingo se espera un leve descenso, con máximas de 34 a 36°.

Elio Brufort, meteorólogo de la DMC, explicó a Emol que “será un fin de semana muy caluroso en la zona norte de nuestro país, especialmente durante el día sábado, que se perfila como el más cálido”.

En la zona central, la situación no será muy distinta. Entre las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, las temperaturas podrían superar los 30° el sábado, llegando incluso a 35° en algunas localidades.

Revisa también:

ADN

“Para la zona central, principalmente entre Coquimbo y O’Higgins, esperamos que el sábado los termómetros superen los 32°, con picos cercanos a 35° en Valparaíso”, precisó el especialista.

El domingo, se prevé un cambio en la dinámica climática debido a un proceso advectivo, lo que permitirá que el aire costero ingrese a los valles centrales y genere un descenso de las temperaturas, situándose en torno a los 26 y 27°.

Consultado sobre la frecuencia de este tipo de temperaturas en primavera, Brufort señaló que “estos valores comenzarán a ser normales. Ya estamos en primavera, por lo que este tipo de avisos será cada vez más común a medida que nos acerquemos a noviembre”.

Respecto a la próxima semana, el pronóstico indica que las máximas en la zona central variarán entre 24 y 28°, con 26 a 28° en la Quinta y Sexta Región, y 24 a 26° para el resto del área central.

Con este panorama, las autoridades y meteorólogos instan a la población a tomar precauciones, mantenerse hidratados y protegerse del calor durante las horas de mayor radiación solar.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad