Se aproxima un fin de semana de altas temperaturas: emiten alerta por calor en seis regiones de Chile

La primavera avanza y el calor ya comienza a sentirse con fuerza en varias zonas del país. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que durante este fin de semana se esperan temperaturas elevadas en seis regiones, generando alertas preventivas para los habitantes de estas localidades.

En el norte, Tarapacá, Antofagasta y Atacama enfrentarán las jornadas más cálidas: el sábado, los termómetros podrían alcanzar entre 35 y 37°, mientras que el domingo se espera un leve descenso, con máximas de 34 a 36°.

Elio Brufort, meteorólogo de la DMC, explicó a Emol que “será un fin de semana muy caluroso en la zona norte de nuestro país, especialmente durante el día sábado, que se perfila como el más cálido”.

En la zona central, la situación no será muy distinta. Entre las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, las temperaturas podrían superar los 30° el sábado, llegando incluso a 35° en algunas localidades.

“Para la zona central, principalmente entre Coquimbo y O’Higgins, esperamos que el sábado los termómetros superen los 32°, con picos cercanos a 35° en Valparaíso”, precisó el especialista.

El domingo, se prevé un cambio en la dinámica climática debido a un proceso advectivo, lo que permitirá que el aire costero ingrese a los valles centrales y genere un descenso de las temperaturas, situándose en torno a los 26 y 27°.

Consultado sobre la frecuencia de este tipo de temperaturas en primavera, Brufort señaló que “estos valores comenzarán a ser normales. Ya estamos en primavera, por lo que este tipo de avisos será cada vez más común a medida que nos acerquemos a noviembre”.

Respecto a la próxima semana, el pronóstico indica que las máximas en la zona central variarán entre 24 y 28°, con 26 a 28° en la Quinta y Sexta Región, y 24 a 26° para el resto del área central.

Con este panorama, las autoridades y meteorólogos instan a la población a tomar precauciones, mantenerse hidratados y protegerse del calor durante las horas de mayor radiación solar.