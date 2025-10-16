Sigue roce entre Contraloría y Subsecretaría del Patrimonio: ente llamó a cumplir observaciones sobre permisos de obras públicas

La Contraloría General de la República ofició a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) tras un comunicado del servicio que refutaba cifras oficiales sobre permisos pendientes de obras públicas, detectadas en un informe de 2024.

El oficio, firmado por René Morales Rojas, controlador regional por orden de la Contraloría, advierte que el documento de la Subsecretaría, difundido el 15 de octubre, contradice la información reportada por el CMN en mayo de 2025, que señalaba 1.010 solicitudes pendientes, de las cuales 86 correspondían a obras públicas.

Según el informe final N° 456, de octubre de 2024, al 31 de mayo de ese año se registraban 3.752 casos pendientes relacionados con intervenciones en monumentos históricos, santuarios, zonas típicas y prospecciones arqueológicas, incluyendo 704 solicitudes de obras públicas sin resolver, algunas con retrasos de hasta 878 días.

La Contraloría advirtió que, pese a haberse otorgado un plazo para subsanar las observaciones, hasta la fecha no se ha acreditado que el rezago de permisos haya sido resuelto en su totalidad. Por ello, se ordena al CMN cumplir lo indicado en el informe y monitorear los avances de manera transparente.

El organismo de control recalcó que la información difundida públicamente por la Subsecretaría no se condice con los antecedentes verificados y recordó la obligación de las autoridades de actuar conforme al principio de probidad administrativa, priorizando el interés público y la correcta gestión de los recursos.

En respuesta a las observaciones, la repartición había asegurado que los 704 permisos identificados previamente habían sido tramitados y destacó avances en modernización y eficiencia del CMN, con tiempos de respuesta que promedian 39 días hábiles en el primer semestre de 2025.

El oficio de Contraloría reafirma la necesidad de acreditar formalmente la resolución de los casos pendientes y de mantener actualizados los registros de permisos, garantizando transparencia y cumplimiento de los estándares legales en la administración de obras públicas vinculadas al patrimonio cultural.