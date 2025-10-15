En la edición de Los Tenores de este miércoles 15 de octubre, nuestros panelistas conversaron el presidente de la Universidad Católica, Juan Tagle, acerca del acuerdo entre la ANFP Y TNT Sports

Danilo Díaz, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron el presente de la Universidad de Chile, la respuesta Gustavo Álvarez a quienes ya lo ven afuera de la U para 2026 y la visita de Michael Clark a la Conmebol.

Además, supieron de la gravedad de la lesión de Francisco Marchant en Colo Colo y la visita de un miembro de la FIFA por el caso de racismo a Manley Clerveaux.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 15 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.