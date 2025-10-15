VIDEO. Los Tenores analizaron junto a Juan Tagle el acuerdo entre la ANFP y TNT Sports para el fútbol chileno en 2026
En el programa de este miércoles, nuestros panelistas conversaron el presidente de la Universidad Católica, comentaron el presente de Gustavo Álvarez en la U y mucho más.
En la edición de Los Tenores de este miércoles 15 de octubre, nuestros panelistas conversaron el presidente de la Universidad Católica, Juan Tagle, acerca del acuerdo entre la ANFP Y TNT Sports
Danilo Díaz, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron el presente de la Universidad de Chile, la respuesta Gustavo Álvarez a quienes ya lo ven afuera de la U para 2026 y la visita de Michael Clark a la Conmebol.
Además, supieron de la gravedad de la lesión de Francisco Marchant en Colo Colo y la visita de un miembro de la FIFA por el caso de racismo a Manley Clerveaux.
