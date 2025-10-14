;

VIDEO. “Mujer valiente”: elogian a funcionaria del Metro que no dejó pasar a supuesto vendedor ambulante

A través de TikTok, un sujeto intentó “funar” a la trabajadora del ferrocarril subterráneo, luego de que no le permitiera bajar al andén con su carro de gran tamaño.

En redes sociales circula un video que muestra una discusión entre una funcionaria del Metro de Santiago y un hombre extranjero, quien intentó ingresar al transporte con un carro, hecho que generó gran repercusión pública.

El registro fue grabado por el sujeto con la finalidad de denunciar a la trabajadora en TikTok, a pesar de que la mujer le entregó en el momento las razones de por qué no podía descender al andén.

Indíqueme las leyes, por qué no me puede dejar pasar”, se escucha decir al hombre. Ante ello, la funcionaria responde: “No es ley, porque no, tú no puedes pasar con un carro en el que llevas comercio ambulante”.

La tensión aumenta cuando el sujeto cuestiona la medida. “¿Me ha visto vender en algún momento, señora? Estoy desde afuera, entrando, ingresando al Metro, recién”. Sin embargo, la trabajadora insiste: “Sí, pero con un carro que no puedes entrar, con ese tamaño de carro no puedes entrar”.

Durante la discusión, el hombre vuelve a reclamar: “¿Un carrito de feria? Y miren las leyes, el carrito que no permiten pasar, según las normas (...) Llamen a Carabineros”. Incluso amenaza con contactar a la policía y solicita las identificaciones de las trabajadoras.

Pese a sus reclamos, el propio video muestra el cartel que prohíbe el ingreso de carros, medida que Metro aplica por seguridad y control del comercio ilegal.

La grabación desató numerosos comentarios en plataformas digitales, la mayoría respaldando la acción de la funcionaria: “Todo el apoyo a la mujer valiente que protege el Metro”, “Está perfecto, evitamos vendedores ambulantes”, y “Gracias, señora del Metro, por hacer nuestro viaje más grato, sin vendedores ambulantes”.

