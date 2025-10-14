Segunda Profesional se va en contra del SIFUP por desafiliación de San Antonio: “Nos empuja a un escenario insostenible”

La decisión de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP de desafiliar a San Antonio Unido del fútbol profesional ha generado un nuevo terremoto en la Segunda División, que hoy cargó en contra del SiFUP.

A través de un comunicado compartido en las redes sociales de los 13 clubes que integran el torneo, apuntaron directamente contra el sindicato de futbolistas por impulsar un modelo de competencia insostenible.

“Durante el último año, distintos clubes de la Segunda División advertimos que el “modelo SIFUP”, basado en la libertad total de edad y sin considerar la realidad económica de la categoría, nos empujaba hacia un escenario insostenible”, partieron comunicando.

“El año pasado fue Fernández Vial. Hoy es San Antonio Unido. Y si no se corrige el rumbo, otros clubes seguirán el mismo camino. El sistema actual, que promueve planteles con salarios muy por sobre las capacidades reales de las instituciones, ha generado una presión financiera imposible de sostener", continuaron.

Los clubes de las tercera categoría de nuestro fútbol indicaron que “el Sifup, que se ha negado sistemáticamente a dialogar con los clubes de Segunda División, probablemente dirá que este modelo fue “acordado” en la mediación de la Dirección del Trabajo el verano pasado. a verdad es otra: ese supuesto acuerdo fue impuesto bajo la amenaza de paralizar los campeonatos de Primera y Ascenso, dejando a la Segunda División sin alternativa“.

“El fracaso de este modelo debe ser una advertencia: el fútbol chileno necesita reformas que prioricen la estabilidad, la sostenibilidad y el desarrollo responsable por sobre los intereses coyunturales”, sentenciaron.