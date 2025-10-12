;

VIDEO. Megapuerto de San Antonio: el proyecto chileno que busca liderar el Pacífico

Con una inversión de US$4.450 millones y tecnología de punta, el nuevo terminal marítimo proyecta convertir a Chile en un actor clave del comercio internacional.

Verónica Villalobos

Megapuerto de San Antonio: el proyecto chileno que busca liderar el Pacífico

Santiago

El futuro Puerto Exterior de San Antonio, conocido también como el Megapuerto, avanza en su proceso de licitación con cinco empresas y dos consorcios compitiendo por adjudicarse la construcción de sus obras de abrigo y complementarias.

El ambicioso proyecto, ubicado en la Región de Valparaíso, promete posicionar al país dentro de la red de puertos más modernos y de mayor capacidad de América Latina y el Caribe.

Según la Empresa Portuaria San Antonio, de propiedad estatal, el plan contempla una inversión total de US$4.450 millones, con el objetivo de dotar a Chile de infraestructura portuaria estratégica “para las próximas décadas”.

De ese monto, US$1.950 millones serán financiados directamente por la empresa, mientras que los US$2.500 millones restantes provendrán del sector privado mediante concesiones para la construcción y operación de los terminales.

La primera etapa considera la edificación de un molo de abrigo de 4 kilómetros, el dragado del fondo marino para dar forma a la dársena y al canal de acceso, además de las explanadas, medidas medioambientales y la conexión ferroviaria con dos estaciones de transferencia de carga.

Una vez en plena operación, el megapuerto tendrá capacidad para transferir 6 millones de TEU al año, equivalentes a unos 60 millones de toneladas de carga. No obstante, su primera fase, prevista para 2036, funcionará con un muelle de 865 metros y capacidad de 1,5 millones de TEU anuales.

El proyecto, que se construirá mar adentro, busca consolidar el liderazgo de Chile en el comercio del océano Pacífico, en un contexto marcado por la creciente competencia con el Puerto de Chancay en Perú, que aspira a convertirse en otro eje logístico de la región.

