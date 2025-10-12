;

FOTOS. Las imágenes que confirmarían romance entre Katy Perry y Justin Trudeau: fueron captados besándose en un yate

Las imágenes fueron captadas por un pasajero de un barco turístico.

Javiera Rivera

Las imágenes que confirmarían romance entre Katy Perry y Justin Trudeau: fueron captados besándose en un yate

Las redes están en llamas: la cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habrían confirmado su romance con un apasionado beso en un lujoso yate frente a las costas de California.

Según reveló el Daily Mail, las fotografías fueron tomadas a fines de septiembre en Santa Bárbara, donde se ve a Perry y Trudeau abrazados y besándose a bordo del yate privado de la artista.

La escena fue captada por un pasajero de un barco turístico, quien aseguró haber reconocido al político canadiense por el tatuaje de un cuervo Haida en su brazo izquierdo.

Revisa también

ADN

“Ella acercó el yate a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y empezaron a besarse”, relató el testigo al medio británico.

Un romance que venía tomando fuerza

Los rumores sobre una posible relación entre la estrella pop y el exlíder canadiense comenzaron a circular en julio, luego de que fueran vistos cenando juntos en Montreal en el restaurante Le Violon.

En ese momento, una fuente cercana comentó al medio mencionado anteriormente que ambos estaban “en las primeras etapas de explorar un romance”.

“Katy dice que Justin es un buen partido, un tipo con mucha calidad. Está claro que le gusta mucho”, aseguró la fuente.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad