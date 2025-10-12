Las imágenes que confirmarían romance entre Katy Perry y Justin Trudeau: fueron captados besándose en un yate

Las redes están en llamas: la cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habrían confirmado su romance con un apasionado beso en un lujoso yate frente a las costas de California.

Según reveló el Daily Mail, las fotografías fueron tomadas a fines de septiembre en Santa Bárbara, donde se ve a Perry y Trudeau abrazados y besándose a bordo del yate privado de la artista.

La escena fue captada por un pasajero de un barco turístico, quien aseguró haber reconocido al político canadiense por el tatuaje de un cuervo Haida en su brazo izquierdo.

“Ella acercó el yate a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y empezaron a besarse”, relató el testigo al medio británico.

Un romance que venía tomando fuerza

Los rumores sobre una posible relación entre la estrella pop y el exlíder canadiense comenzaron a circular en julio, luego de que fueran vistos cenando juntos en Montreal en el restaurante Le Violon.

En ese momento, una fuente cercana comentó al medio mencionado anteriormente que ambos estaban “en las primeras etapas de explorar un romance”.

“Katy dice que Justin es un buen partido, un tipo con mucha calidad. Está claro que le gusta mucho”, aseguró la fuente.