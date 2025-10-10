Esta semana se dio a conocer un sórdido caso que supuestamente habría protagonizado una profesora sustituta, en Kentucky, Estados Unidos.

Krystal Sims, de 30 años, enfrenta cargos penales luego de ser acusada de llamar a un estudiante menor de edad para organizar un encuentro sexual.

Según el testimonio del mismo joven, todo habría ocurrido durante el mes de agosto, luego de que este aceptara una solicitud de amistad en Snapchat que le envió la mujer.

Desde ese momento, comenzaron a mantener conversaciones, y la educadora habría propuesto reunirse en Cave City para tener sexo. El 22 de agosto, Sims lo habría contactado por video desde la ducha.

“El menor declaró que en la videollamada pudo ver su pecho expuesto mientras estaba desnuda en la ducha”, se lee en una citación de un detective de la Oficina del Sheriff del Condado de Barren.

Sims fue arrestada el pasado jueves 2 de octubre y fue liberada el lunes de esta semana del Centro de Detención del Condado de Barren con una fianza de $25 mil dólares.

Ella negó las acusaciones e incluso dijo que varios niños de la clase habían intentado agregarla en sus redes, pero nunca aceptó a ninguno. s

Según el testimonio que entregó a la policía, solo había aceptado reunirse con el niño “para que pudiera disculparse por la forma en que había actuado en clase”.

En caso de ser declarada culpable, podría enfrentar una sentencia de hasta cinco años en la cárcel.