Prescribió 90 ampollas de morfina sin motivo: condenan a médico en Los Vilos por recetar droga a paciente que no la necesitaba

La investigación de la Fiscalía reveló que el modus operandi del profesional, hecho ocurridos en 2017.

En un juicio abreviado desarrollado en el Juzgado de Garantía de Los Vilos, la Fiscalía obtuvo una condena contra un médico cirujano acusado de prescribir morfina a un paciente que no la necesitaba.

Los hechos ocurrieron en 2017, cuando el profesional se desempeñaba en la posta rural de Quilimarí, en la comuna de Los Vilos.

Según explicó el fiscal jefe de Ovalle, Rodrigo Gómez del Pino, quien encabezó la investigación, el médico recetó 90 ampollas de morfina a un paciente que “no sufría patología alguna que justificara el uso de este medicamento paliativo”. Las dosis fueron retiradas desde el hospital de Los Vilos, pero nunca fueron recuperadas.

El caso fue investigado bajo la Ley 20.000, que sanciona los delitos relacionados con el tráfico y uso indebido de estupefacientes. Tras la presentación de los antecedentes, el tribunal condenó al imputado a 541 días de presidio y al pago de una multa de 5 UTM, aunque la pena fue sustituida por la remisión condicional, al cumplirse los requisitos legales.

“Si bien la causa es de larga data, este procedimiento llegó finalmente a su fin”, destacó el fiscal Gómez del Pino, quien dirigió la causa con el apoyo del abogado Mario Aravena.

