El mochilero español “Bruno Sin Rumbo”, conocido por documentar su vuelta al mundo en TikTok, quedó sorprendido con la belleza, la historia y la resistencia de Chile.

Sus videos sobre el país superan miles de reproducciones y han conmovido a miles de seguidores con su mirada curiosa y entusiasta sobre cada rincón recorrido.

“Llegamos bien pronto a la capital y salimos a pasear por la Plaza de Armas”, relata en su característico tono, mientras muestra los edificios históricos del centro de Santiago.

Desde la Catedral Metropolitana hasta el Palacio de La Moneda, Bruno combina asombro y respeto al repasar la historia del país: “Algunas paredes aún conservan balazos del golpe del 73. Impresionante”, comenta.

El creador digital también se maravilló con detalles técnicos del país: “De locos que tengan puentes antiterremotos”, exclamó al recorrer el centro de la capital, sorprendido por la ingeniería chilena. Su paso por la Vega Central lo dejó sin palabras: “Hay una mezcla de olores por aquí que te tumba”, dijo entre risas mientras probaba empanadas y chorrillanas.

En sus días previos, Bruno había recorrido el sur, pasando por Valdivia, donde conoció el mercado fluvial y los lobos marinos que conviven con los pescadores, y Frutillar, donde se despidió de la Patagonia tras más de 9.000 kilómetros de ruta. “Chile nos recibe con sol y un sándwich de milanesa. ¡De locos!”, comentó emocionado.

Ya en Santiago, su visita continuó por el barrio Bellavista y La Chascona, la casa de Pablo Neruda, antes de subir al Sky Costanera, el edificio más alto de Sudamérica. Desde la cima, con la cordillera a sus pies, Bruno resumió su experiencia con una frase que conquistó a sus seguidores: “Desde aquí miras Santiago y no le ves fin”.