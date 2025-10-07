;

VIDEOS. Mochilero español queda impactado con Chile: “De locos que tengan puentes antiterremotos”

Bruno Sin Rumbo visitó Santiago y el sur del país, dejando miles de reproducciones con sus elogios a la arquitectura y la cultura chilena.

Nelson Quiroz

El mochilero español “Bruno Sin Rumbo”, conocido por documentar su vuelta al mundo en TikTok, quedó sorprendido con la belleza, la historia y la resistencia de Chile.

Sus videos sobre el país superan miles de reproducciones y han conmovido a miles de seguidores con su mirada curiosa y entusiasta sobre cada rincón recorrido.

@brunosinrumbo

1️⃣0️⃣9️⃣ DÍA dando la VUELTA AL MUNDO! Tras 45 días, 9000km, 10 fronteras, y momentos inolvidables en la tierra más bonita que he estado jamás, nos despedimos de la Patagonia para empezar nuestra ruta por Chile. #Chile #Mochilero #Vueltaalmundo #Viajes

♬ sonido original - Bruno Sin Rumbo | Mochilero

“Llegamos bien pronto a la capital y salimos a pasear por la Plaza de Armas”, relata en su característico tono, mientras muestra los edificios históricos del centro de Santiago.

Desde la Catedral Metropolitana hasta el Palacio de La Moneda, Bruno combina asombro y respeto al repasar la historia del país: “Algunas paredes aún conservan balazos del golpe del 73. Impresionante”, comenta.

El creador digital también se maravilló con detalles técnicos del país: “De locos que tengan puentes antiterremotos”, exclamó al recorrer el centro de la capital, sorprendido por la ingeniería chilena. Su paso por la Vega Central lo dejó sin palabras: “Hay una mezcla de olores por aquí que te tumba”, dijo entre risas mientras probaba empanadas y chorrillanas.

@brunosinrumbo

1️⃣1️⃣4️⃣ DÍA dando la VUELTA AL MUNDO! De vuelta por las grandes ciudades, volvemos a una capital. Asunción, Montevideo, Buenos Aires… y ahora Santiago. Tras 2 meses prácticamente sin pisar ciudades, vuelvo por la puerta grande, adaptándome poquito a poco, he podido disfrutar del encanto, contraste y diversidad de la capital de Chile. 💬 ¿Cuál es tu capital favorita de Sudamérica? ❤️ ¡Un Like por la Empanada de Pino! #Chile #Santiago #Mochilero #Vueltaalmundo #Viajes

♬ sonido original - Bruno Sin Rumbo | Mochilero

En sus días previos, Bruno había recorrido el sur, pasando por Valdivia, donde conoció el mercado fluvial y los lobos marinos que conviven con los pescadores, y Frutillar, donde se despidió de la Patagonia tras más de 9.000 kilómetros de ruta. “Chile nos recibe con sol y un sándwich de milanesa. ¡De locos!”, comentó emocionado.

@brunosinrumbo

1️⃣1️⃣2️⃣ DÍA dando la VUELTA AL MUNDO! Hoy toca salir de Valdivia dirección Pucón, para llegar a los pies del Volcán Villarrica, uno de los volcanes más activos de Sudamérica. Otra perlita del sur de Chile, y es que éste no para de sorprender. ❤️ ¡Un Like por el Ají! #Chile #Pucon #Mochilero #Vueltaalmundo #Viajes

♬ sonido original - Bruno Sin Rumbo | Mochilero

Ya en Santiago, su visita continuó por el barrio Bellavista y La Chascona, la casa de Pablo Neruda, antes de subir al Sky Costanera, el edificio más alto de Sudamérica. Desde la cima, con la cordillera a sus pies, Bruno resumió su experiencia con una frase que conquistó a sus seguidores: “Desde aquí miras Santiago y no le ves fin”.

@brunosinrumbo

1️⃣1️⃣5️⃣ DÍA dando la VUELTA AL MUNDO! Seguimos recorriendo Santiago y hoy toca conocer la zona de Providencia, donde nos esperan algunos de los barrios más icónicos de la capital. Entre ellos destaca Bellavista, un colorido barrio bohemio lleno de arte callejero y buena gastronomía, donde nos espera uno de los 150 restaurantes más icónicos del mundo. O el barrio de Sanhattan, la zona financiera de la ciudad, que una vez más, me sorprende con sus contrastes. 💬 ¿Qué no debo perderme de Santiago? ❤️ ¡Un Like por Chile! #Chile #Santiago #Mochilero #Vueltaalmundo #Viajes

♬ sonido original - Bruno Sin Rumbo | Mochilero

