VIDEO. Extrabajadora de hoteles reveló los 3 secretos más asquerosos: “Nunca uses los...”

Miles de usuarios reaccionaron con asco tras escuchar sus confesiones.

Javiera Rivera

¿Te has alojado en un hotel y creíste que todo estaba impecable? Pues puede que no sea así. Una extrabajadora del rubro contó lo que realmente ocurre detrás de las habitaciones perfectas y los baños relucientes.

Esto, luego que la creadora de contenido Danna Littlewall (@imdannalittlewall) se volviera viral tras publicar un video en TikTok donde confesó los 3 hábitos de limpieza más sucios que presenció durante su trabajo en hoteles.

“No digo que en todos sea así, pero a mí ya se me quedó el trauma”, reconoció en su video, que ya acumula miles de reproducciones.

1. Nunca uses los vasos del baño

Según Danna, los vasos que se dejan junto al lavamanos no se lavan correctamente: “Se limpian con el mismo trapo con el que se pasan los espejos o las tuberías… eso no se lava, chiquis”, explicó.

2. Evita las almohadas decorativas

La exempleada también advirtió que los cojines de colores o decorativos casi nunca se lavan. “Las sábanas sí se cambian, pero esas almohadas solo se lavan cuando ya se ven sucias”, aseguró.

3. No camines descalzo sobre la alfombra

Finalmente, Danna recomendó usar siempre zapatos o pantuflas dentro de la habitación. “Agradece si aspiran las alfombras. A veces solo pasábamos un trapo rápido”, confesó.

No digo que en todos sea así, pero a mí ya me quedo un trauma JAJAJA

