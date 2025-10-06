La U vuelve a decepcionar, esta vez ante Libertad, y queda al borde de la eliminación en la Copa Libertadores Femenina

La U no pasó del empate ante Libertad por la Copa Libertadores Femenina

Lunes por la noche en Buenos Aires, y la segunda jornada de partidos por la fase grupal de la Copa Libertadores Femenina 2026, tuvo a la Universidad de Chile como protagonista de los encuentros.

Las ‘leonas’ venían de conseguir un pobre empate ante Nacional por el debut y tenían la obligación de sumar los tres puntos para seguir ilusionadas con el avance a los 4tos de final.

Sin embargo, al igual que ante las uruguayas, el combinado chileno no pudo y volvió a decepcionar consiguiendo un pobre empate sin goles que las deja colgando del torneo.

En el Estadio Florencio Sola de Banfield, en Buenos Aires, Universidad de Chile no pudo con el candado defensivo de Libertad, firmando otro empate sin goles que las deja con dos modestos puntos en el tercer puesto del Grupo D.

Con la paridad, ahora las ‘leonas’ tendrán que buscar su clasificación a los 4tos de final enfrentando a Deportivo Cali de Colombia, que también empató con Libertad en el debut, pero este mismo lunes venció a Nacional, sumando así cuatro unidades.