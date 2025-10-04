;

VIDEO. Flota de casi 50 barcos chinos frente a costas de Iquique genera alerta: pescadores denuncian que su presencia “impide el paso de las especies”

Autoridades marítimas confirmaron que las embarcaciones están fuera del mar territorial, pero los pescadores temen un impacto en la captura del calamar rojo y de la jibia.

Martín Neut

Preocupación existe entre los pescadores de Iquique, en la región de Tarapacá, por la presencia de una flota de origen chino compuesta por cerca de 50 embarcaciones que se mantienen frente a las costas del norte del país.

Si bien las naves no realizan faenas dentro del mar territorial chileno, se ubican en una zona estratégica que, según denuncian los trabajadores del mar, estaría impidiendo el paso de especies hacia aguas nacionales.

El fenómeno afecta particularmente la captura del calamar rojo o jibia, recurso clave para la pesca artesanal de la zona.

Los trabajadores aseguran que su presencia ha reducido la disponibilidad del producto y que incluso existen registros audiovisuales que muestran la gran cantidad de buques concentrados en el sector.

Tendrían permiso para fondearse

El gobernador marítimo de Iquique, Manuel Figueroa, explicó a Mega que las embarcaciones cuentan con autorización para fondear temporalmente.

“Ellos llegan al puerto, fondean, no están más de 24 horas y posteriormente salen”, señaló, agregando que “la Armada realiza vigilancia oceánica para verificar que no estén pescando ni con lanzas en el mar”.

Aun así, los pescadores locales mantienen la preocupación por el posible impacto ambiental y económico que podría generar la prolongada presencia de la flota extranjera en las inmediaciones del litoral chileno.

