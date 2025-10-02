Se avecina nuevo crossover: dos de los personajes más icónicos de Marvel y DC aparecerán en un mismo proyecto

Dos de los superhéroes más emblemáticos de Marvel y DC Comics se preparan para un reencuentro histórico que promete dar mucho de qué hablar en 2026.

Y es que el próximo año tendremos una nueva edición del icónico crossover Superman vs. The Amazing Spider-Man, que regresa para conmemorar su 50 aniversario.

Pero no solo se trata de material conmemorativo, ya que también se anunciaron dos nuevas historietas originales que unirán nuevamente a estos dos gigantes de la industria.

Hay que recordar que hace algunos meses ya te contamos sobre otra colaboración, la cual reunirá a Deadpool y Batman. Ahora llega el turno de otros dos personajes muy carismáticos.

El 7 de enero de 2026, DC Comics lanzará la Treasury Edition 50th Anniversary of Superman vs. The Amazing Spider-Man #1, una edición facsímil de alta calidad del cómic original publicado en 1976.

Esta edición especial, con un tamaño de 10 1/8” x 13 5/16”, busca ofrecer a los fanáticos una reproducción fiel de la obra que marcó el inicio de las colaboraciones entre ambas editoriales. AIPT

Posteriormente, el 4 de febrero de 2026, se publicará DC and Marvel Present: Superman and Spider-Man Treasury Edition #1, una reedición del cómic de 1981 que presenta una nueva alianza entre los dos héroes.

Ambas ediciones están diseñadas para atraer tanto a coleccionistas como a nuevos lectores interesados en este histórico encuentro.

Nuevas historias

En marzo, DC Comics publicará Superman/Spider-Man #1, seguido en abril por Spider-Man/Superman #1 de Marvel Comics. Ambas publicaciones serán números únicos, aunque no se descarta que puedan dar pie a futuras historias compartidas.

Aunque los detalles sobre los equipos creativos y las tramas de estos nuevos cómics aún no se han revelado, se espera que sigan el éxito de anteriores crossovers.

Este regreso de Superman y Spider-Man representa más que una simple reedición: es una celebración de la colaboración entre dos de las editoriales más influyentes del cómic.

Con la promesa de nuevas historias y la posibilidad de futuras colaboraciones, los fanáticos de ambos universos esperan con ansias lo que 2026 tiene preparado para ellos.