;

VIDEO. Faloon Larraguibel y el último escándalo de violencia de Jean Paul Pineda: “No hablo más de él”

La participante de Fiebre de Baile se refirió escuetamente a lo ocurrido con el padre de sus hijos.

Soledad Reyes

Faloon Larraguibel y el último escándalo de violencia de Jean Paul Pineda: “No hablo más de él”

Brilló en el lanzamiento de Fiebre de Baile. Faloon Larraguibel es una de las concursantes más llamativas del nuevo estelar de CHV, que se estrena el próximo domingo.

Y, desde este espacio, la figura fue consultada por ADN por el último escándalo de su ex y padre de sus hijos, Jean Paul Pineda, que fue detenido por VIF con quien sería su nueva polola.

Una situación compleja frente a la que Faloon fue tajante. “No me voy a referir a ese tema. No hablo más de él”, sentenció.

Eso sí, sí tuvo palabras para su presente, uno que se ha llenado de oportunidades laborales que la han ayudado a salir adelante con sus pequeños.

“Para mí lo más importante son ellos. Si me salen más proyectos es mucho mejor, porque yo les voy a poder dar una buena educación, techo a mis hijos, los voy a poder alimentar, y eso es lo que uno busca. Uno como madre sola, que saca a sus hijos sola adelante, lo que me interesa es trabajar”, afirmó.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad