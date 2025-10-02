Faloon Larraguibel y el último escándalo de violencia de Jean Paul Pineda: “No hablo más de él”

Brilló en el lanzamiento de Fiebre de Baile. Faloon Larraguibel es una de las concursantes más llamativas del nuevo estelar de CHV, que se estrena el próximo domingo.

Y, desde este espacio, la figura fue consultada por ADN por el último escándalo de su ex y padre de sus hijos, Jean Paul Pineda, que fue detenido por VIF con quien sería su nueva polola.

Una situación compleja frente a la que Faloon fue tajante. “No me voy a referir a ese tema. No hablo más de él”, sentenció.

Eso sí, sí tuvo palabras para su presente, uno que se ha llenado de oportunidades laborales que la han ayudado a salir adelante con sus pequeños.

“Para mí lo más importante son ellos. Si me salen más proyectos es mucho mejor, porque yo les voy a poder dar una buena educación, techo a mis hijos, los voy a poder alimentar, y eso es lo que uno busca. Uno como madre sola, que saca a sus hijos sola adelante, lo que me interesa es trabajar”, afirmó.