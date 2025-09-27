;

Grave pero fuera de riesgo vital: actualizan estado de salud de carabinero atropellado en Talagante

“No vamos a escatimar en ningún recurso para dar con el paradero del autor”, indicaron desde la institución policial.

Nelson Quiroz

Un funcionario de la 23ª Comisaría de Talagante permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Las Condes, tras ser atropellado en medio de un control vehicular en avenida Libertador Bernardo O’Higgins con La Quintrala.

De acuerdo con lo informado por el general Héctor Valdés, jefe (s) de la Zona Metropolitana Sur, el uniformado sufrió un traumatismo encéfalo craneano severo luego de que el conductor de un vehículo, en medio de la fiscalización, lo embistiera y huyera del lugar.

El golpe le provocó pérdida de conciencia inmediata, lo que motivó su rápido traslado aéreo hasta la capital.

Se encuentra en condición grave, pero fuera de riesgo vital. Va a permanecer al menos hasta mañana en la unidad de cuidados intensivos en una medida precautoria, para observar su evolución”, explicó el general Valdés. Según detalló, el funcionario no ha requerido cirugía mayor, pero sí se le practicó un procedimiento menor para monitorear la presión intracraneana.

El jefe policial añadió que la familia del carabinero ya se encuentra acompañándolo en el centro asistencial y que la institución ha dispuesto todo el apoyo necesario. “Es la vida de un carabinero y de un ciudadano chileno que estaba cumpliendo con su labor de proteger a la comunidad. No es lógico que deba enfrentar una circunstancia como esta”, señaló.

Respecto al responsable, Valdés confirmó que el vehículo involucrado fue hallado en Talagante y que las diligencias se mantienen activas con personal del SEBV, OS-9, SIP y el Laboratorio de Criminalística. “No vamos a escatimar en ningún recurso para dar con el paradero del autor. Si esta persona está viendo las noticias, que se entregue y enfrente a la justicia”, enfatizó.

El uniformado continuará bajo observación médica, mientras las pericias avanzan para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el conductor prófugo.

