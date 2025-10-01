En ADN te regalamos entradas para los octavos de final del Mundial Sub 20: te contamos cómo participar / ALEX BELTRÁN/AGENCIAUNO

Chile vive la fiesta del fútbol con el Mundial Sub 20 que se disputa no solo en Santiago. La justa planetaria tiene como sedes también a Rancagua, Talca y Valparaíso, donde futuras estrellas del deporte muestran su talento.

En Radio ADN somos Promotor Oficial del Mundial Sub 20, por lo que tenemos entradas para los partidos del torneo, en especial para los que se juegan en regiones.

Este miércoles, dos partidos válidos por los octavos de final se disputarán en el Estadio Nacional de Santiago y para los que tenemos entradas.

A las 16:30, se jugará uno de los partidos más atractivos: Argentina - Nigeria. Posteriormente, a las 20:00 habrá otro partido que, a priori, se ve atractivo: Japón-Francia.

En ADN te regalamos entradas, completando este formulario: