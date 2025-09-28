;

Manuel García rinde emotivo homenaje al hijo de Mariana Derderián en concierto en vivo: le dedicó un poema y proyectó la voz del pequeño

La audiencia escuchó la grabación de “El Reproche” en la sala; la actriz relató el significado del instante y agradeció al artista.

Verónica Villalobos

Santiago

Un momento de profunda emoción se vivió en uno de los recientes conciertos de Manuel García, cuando el cantautor rindió homenaje a Pedro, el hijo de la actriz Mariana Derderián, fallecido en mayo de 2024 a los seis años tras un incendio.

Durante el show, el artista le dedicó un poema al pequeño, para luego proyectar la voz de Pedro. En el momento los asistentes pudieron escuchar “El Reproche”, con un canto dulce, energético y tierno, lo que generó un ambiente de recogimiento y lágrimas en la sala.

El mensaje de Mariana Derderian

La actrz compartió el instante en su cuenta de Instagram y relató lo que significó para ella: “Ayer fue un día para enmarcar en mi vida, ayer fue un día que me dejó dando vueltas por Santiago, manejando, sin rumbo, llorando, feliz. Llena de contradicciones y Manuel te quiero agradecer porque el homenaje que le hiciste ayer a mi hijo Pedro… te quiero mucho”.

La intérprete agregó lo conmovedor que resultó escuchar nuevamente a su hijo frente a una audiencia: “Sé lo difícil que es sanar en soledad… Lo que no sabía y nunca imaginé es cuán maravilloso puede ser cuando un alma de corazón gigante honra lo más sagrado que podemos tener los seres humanos”.

Derderián recordó que ya han pasado más de un año y cuatro meses desde la partida de Pedro, y destacó la magnitud del gesto artístico: “Mi hijo dio su único concierto de la mano de un hombre sensible e inmenso, Manuel García. Aquí les comparto su voz y su esencia musical porque siempre canta conmigo”.

