Cantante sufrió feroz desmayo en pleno concierto: preocupó a un estadio entero

La cantante británica Lola Young se estaba presentando en el All Things Go Music Festival.

Javier Méndez

Un lamentable percance vivió la cantante británica Lola Young durante una de sus presentaciones en vivo, la noche del sábado 27 de septiembre.

La artista de 24 años colapsó en el escenario, ante el desconcierto de los fanáticos y miembros de su equipo.

Todo ocurrió mientras interpretaba su canción Conceited en el Forest Hills Stadium, recinto que recibió el All Things Go Music Festival.

Como es común, la situación quedó registrada en video y se viralizó rápidamente a través de las redes sociales.

Tiempo después, Young entregó una actualización sobre su estado de salud. “Hola, para cualquiera que haya visto mi set en All Things Go hoy, estoy bien ahora (...) gracias por todo su apoyo, Lola”, escribió. No compartió mayores detalles sobre qué le pasó específicamente.

Justo un día antes del incidente, Young canceló su aparición en el concierto We Can Survive de Audacy el 26 de septiembre.

