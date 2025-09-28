;

AUDIO. Juan Tagle entregó nueva información respecto al diagnóstico médico de Patricio Toledo: “Está estable y con pronóstico favorable”

El mandamás de la UC destacó la actuación de los equipos de emergencia y médicos.

Lo que iba a ser una fiesta, terminó en incertidumbre total durante largos minutos. Este domingo, el Claro Arena despidió oficialmente del fútbol a José Pedro Fuenzalida, Cristian Álvarez y Milovan Mirosevic en lo que fue el “Adiós Capitanes”.

Esto porque Patricio Toledo, histórico portero de la UC y de La Roja, sufrió un paro cardiorrespiratorio en pleno encuentro, desatando la preocupación total en el Claro Arena.

Tras la finalización del evento, el mandamás de ‘Cruzados’, Juan Tagle, entregó un punto de prensa para detallar la situación del ex portero.

Quiero destacar la reacción de nuestro equipo de emergencia y médico, fue una reacción que en poco tiempo hemos tenido que probar este estadio. Fue una situación dramática, estamos con la emoción fuerte, pero con la alegría que el Pato ha evolucionado bien”, dijo.

Agregó que “las próximas 72 horas son de cuidado, está consciente, está hablando, temimos algo más grave, pero estamos todos con el cómo la familia cruzada que somos y de seguro todo el fútbol chileno. Fue una situación grave, pero está estable y con pronóstico favorable”, aseveró.

