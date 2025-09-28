Sebastián Díaz tuvo que abandonar el encuentro ante la U

Un accidentado partido fue el que disputaron este domingo Deportes La Serena y la Universidad de Chile en el Estadio La Portada por la jornada 23 del Campeonato Nacional 2025.

Una de las lesiones más fuertes fue la que sufrió Sebastián Díaz, quien impactó cabeza contra cabeza en el aire con su compañero Nicolás Ferreyra.

Tras la primera asistencia, el volante tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para realizarle exámenes y curar la herida con la que terminó en su cabeza.

Con el paso de las horas, desde el Club Deportes La Serena, llegó la tranquilidad. Mediante un breve comunicado, los ‘papayeros’ confirmaron que el jugador fue dado de alta.

“Sebastián ya fue dado de alta y se encuentra en buenas condiciones en su hogar, con su familia”, relataron a través de su cuenta de Instagram.