;

Carabinero es atropellado en control vehicular en Talagante: su estado es grave

Por la severidad de sus heridas, el funcionario está siendo trasladado de inmediato a un centro clínico.

Nelson Quiroz

Imagen referencial.

Imagen referencial. / FRANCISCO PAREDES

Un carabinero resultó gravemente herido tras ser atropellado mientras realizaba un control vehicular en la intersección de Av. O’Higgins con La Quintrala, en Talagante, en la región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar entregada por la institución, el funcionario fue trasladado de inmediato a un centro asistencial.

Por la severidad de sus heridas, el funcionario fue trasladado de inmediato a un centro clínico.

Revisa también

ADN

De acuerdo con lo informado por el general Héctor Valdés, jefe (s) de la Zona Metropolitana Sur, el uniformado sufrió un traumatismo encéfalo craneano severo luego de que el conductor de un vehículo, en medio de la fiscalización, lo embistiera y huyera del lugar.

Se encuentra en condición grave, pero fuera de riesgo vital. Va a permanecer al menos hasta mañana en la unidad de cuidados intensivos en una medida precautoria, para observar su evolución”, explicó. Según detalló, el funcionario no ha requerido cirugía mayor, pero sí se le practicó un procedimiento menor para monitorear la presión intracraneana.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad