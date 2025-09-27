Carabinero es atropellado en control vehicular en Talagante: su estado es grave

Un carabinero resultó gravemente herido tras ser atropellado mientras realizaba un control vehicular en la intersección de Av. O’Higgins con La Quintrala, en Talagante, en la región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar entregada por la institución, el funcionario fue trasladado de inmediato a un centro asistencial.

De acuerdo con lo informado por el general Héctor Valdés, jefe (s) de la Zona Metropolitana Sur, el uniformado sufrió un traumatismo encéfalo craneano severo luego de que el conductor de un vehículo, en medio de la fiscalización, lo embistiera y huyera del lugar.

“Se encuentra en condición grave, pero fuera de riesgo vital. Va a permanecer al menos hasta mañana en la unidad de cuidados intensivos en una medida precautoria, para observar su evolución”, explicó. Según detalló, el funcionario no ha requerido cirugía mayor, pero sí se le practicó un procedimiento menor para monitorear la presión intracraneana.