Homicidio en Peñaflor: menor de edad detenido y posible vínculo con bandas criminales

La víctima, de 27 años, murió tras recibir impactos de bala.

En Peñaflor, la Fiscalía del Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y Carabineros se encuentran investigando un homicidio ocurrido en el sector, que dejó como saldo a una persona fallecida.

Según informó el fiscal Miguel Ángel Orellana, la víctima, un hombre de 27 años sin antecedentes penales, murió en un block del sector, y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial, donde se continúa recabando información sobre el momento exacto del deceso.

El persecutor indicó que ya se detuvo a un menor de edad en situación de flagrancia, quien será presentado ante el Tribunal de Garantía durante el control de detención. Además, las autoridades investigan la participación de otras personas y la dinámica completa de los hechos.

“El móvil del homicidio se relaciona con rencillas que podrían estar vinculadas a estructuras criminales asentadas en el sector, asociadas al narcotráfico”, señaló Orellana.

El arma utilizada aún no ha sido determinada con precisión, aunque se investiga la posible participación de una escopeta y otras armas de fuego. Tanto la víctima como el detenido son vecinos de la zona, y las diligencias buscan esclarecer si existe algún nexo adicional entre los involucrados y otras personas de interés en la comuna.

El fiscal detalló que el equipo de la ECOH y el OS-9 de Carabineros continúa levantando evidencia en el lugar del crimen, mientras que peritos forenses trabajan en el sitio y en el centro asistencial. Asimismo, se evalúan antecedentes de hechos similares ocurridos anteriormente en la zona, que podrían estar relacionados con la misma red criminal.

