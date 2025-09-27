;

FOTOS. Coa a través de emojis: Alertan que esto es lo que postean los delincuentes antes y después de hacer encerronas y portonazos

Inspector de la PDI devela los símbolos que los antisociales utilizan en sus redes sociales.

Soledad Reyes

Coa a través de emojis: Alertan que esto es lo que postean los delincuentes antes y después de hacer encerronas y portonazos

Tienen un lenguaje propio, de lo más llamativo. Los delincuentes que hacen encerronas y portonazos se comunican a través de sus redes sociales, donde ostentan sus delitos.

Y lo hacen a través de un denominado Coa con emojis, donde varios de estos íconos son usados para dar cuenta de los crímenes que están cometiendo.

El inspector Claudio Verdugo conversó con LUN y señaló que los integrantes de las bandas delictuales presumen sus fechorías incluso antes de cometerlas, posteando dibujos de un trébol de buena suerte, las manitos juntas como rezando y también el emoji de la Estatua de la Libertad.

Junto a esto, también comparten imágenes de las armas que utilizarán. “La linterna y el martillo en caso de los robos a domicilios, o el ninja, que significa que están con el rostro cubierto”, añadió.

“Por ejemplo, cuando ponen unos guantes significa que van a salir a robar. Esto es como un coa a través de emojis”, indicó.

ADN

¿Y qué suben después de que delinquen? Uno de los símbolos más utilizados es el de una corona. “Significa que ellos coronaron, que no tuvieron problemas con la policía, lograron su cometido y tienen el dinero y las especies”, cerró.

ADN

