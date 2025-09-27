;

VIDEO. A lo “¿Qué pasó ayer?“: Presidente Gabriel Boric sorprendió con su hija en la inauguración del Mundial Sub 20

El mandatario llegó con un look de lo más llamativo junto a la pequeña Violeta.

Soledad Reyes

A lo “¿Qué pasó ayer?“: Presidente Gabriel Boric sorprendió con su hija en la inauguración del Mundial Sub 20

Llegó entusiasmado a dar el vamos al Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional. El presidente Gabriel Boric estuvo presente en la inauguración del evento, que pone los ojos del mundo futbolero en nuestro país.

Y no lo hizo solo, ya que el mandatario arribó hasta el coliseo de Ñuñoa en compañía de su mujer, Paula Carrasco, y también de su pequeña hija, Violeta.

De hecho, ésta última fue lejos la que más llamó la atención, debido a que varios compararon el look del Jefe de Estado con el del actor Zach Galifianakis en una de las escenas de la película “¿Qué pasó ayer?“.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad