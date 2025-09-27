A lo “¿Qué pasó ayer?“: Presidente Gabriel Boric sorprendió con su hija en la inauguración del Mundial Sub 20

Llegó entusiasmado a dar el vamos al Mundial Sub 20 en el Estadio Nacional. El presidente Gabriel Boric estuvo presente en la inauguración del evento, que pone los ojos del mundo futbolero en nuestro país.

Y no lo hizo solo, ya que el mandatario arribó hasta el coliseo de Ñuñoa en compañía de su mujer, Paula Carrasco, y también de su pequeña hija, Violeta.

De hecho, ésta última fue lejos la que más llamó la atención, debido a que varios compararon el look del Jefe de Estado con el del actor Zach Galifianakis en una de las escenas de la película “¿Qué pasó ayer?“.