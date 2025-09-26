“Vega González vs. Chile”: la audiencia inédita para discutir el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derecho / FRANCISCO PAREDES

Este viernes, la Corte Suprema realiza una audiencia histórica para discutir el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso denominado “Vega González vs. Chile” relacionada con la aplicación de la media prescripción en causas de derechos humanos en casos relacionados de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

La Sala Penal del máximo tribunal del país citó a una audiencia donde se debatirá lo decretado por la instancia internacional respecto de: “El Estado revisará y/o anulará las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación inconvencional de la media prescripción en los casos que fueron objeto de examen en la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 290 y 291 de esta Sentencia”.

A la audiencia fueron citados representantes de familiares de las víctimas, de los exagentes del Estado que fueron condenados en las respectivas sentencias, y que fueron beneficiados con la disminución de sus penas corporales por la aplicación de la denominada media prescripción, y representantes de organizaciones ligadas a causas de derechos humanos.

Esta es la primera vez que el Poder Judicial chileno realiza una audiencia para discutir el cumplimiento de una sentencia de la CIDH. La decisión de la Sala Penal , presidida por el ministro Manuel Antonio Valderrama, de realizar una audiencia pública se enmarca dentro de la apertura y constante preocupación por revisar las causas por violaciones a derechos humanos en el periodo 1973 y 1990.

Sigue la transmisión aquí.