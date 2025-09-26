Hacienda responde a Evelyn Matthei y defiende transparencia en la ejecución presupuestaria

Dirigentes de la Mesa del Sector Publico se dirigen a entregar propuesta que al Ministerio de Hacienda sobre el reajuste a los sueldos, FOTO:SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos (Dipres), respondió este jueves a las críticas de la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien acusó al Gobierno de ocultar deudas en sectores como Vivienda, Salud y Obras Públicas, condicionando la tramitación de la Ley de Presupuesto 2026.

Según la cartera, los compromisos financieros del Estado corresponden a facturas por pagar dentro de la operación regular de los servicios públicos, las que cuentan con respaldo presupuestario.

“Toda factura emitida en el marco de la Ley de Presupuestos tiene recursos asegurados”, aclaró la Dipres, subrayando que los pagos se realizan conforme al avance de cada proceso administrativo definido por los propios organismos.

Otro de los puntos cuestionados por Matthei fue un eventual préstamo del BancoEstado al Ministerio de Vivienda. Desde Hacienda precisaron que no existe tal crédito, sino que se trata del mecanismo “confirming”, vigente desde 2011, que permite a las empresas proveedoras anticipar el cobro de sus facturas a través de un convenio con la entidad bancaria.

Respecto a la supuesta falta de información al Consejo Fiscal Autónomo (CFA), la Dipres aseguró que respondió oficialmente en marzo a los requerimientos sobre financiamiento de gastos en vivienda, y que además en julio publicó un estudio específico sobre transacciones “bajo la línea”. A partir de marzo de 2025, agregaron, se publica mensualmente la ejecución de este componente.

En cuanto a los subsidios habitacionales que, según la abanderada de Chile Vamos, excederían la capacidad del Gobierno, los encargados de la billetera fiscal explicaron que estos se entregan de acuerdo a los llamados del Ministerio de Vivienda y que, como en años anteriores, algunos proyectos pueden iniciar su construcción al año siguiente, dependiendo de la fecha de adjudicación.

La controversia surge a días de que el Ejecutivo ingrese el proyecto de Ley de Presupuesto al Congreso, con plazo máximo al 30 de septiembre. En medio de este debate, Hacienda insistió en que la información fiscal es pública y verificable, descartando que existan cifras “mentirosas”, como planteó la postulante a La Moneda.