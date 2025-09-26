Chile va por el cupo al Mundial de Rugby 2027: a qué hora enfrenta a Samoa, dónde y quién transmite por TV / Instagram @chilerugby

La selección chilena de rugby tiene una cita con la historia este sábado 27 de septiembre.

Los Cóndores recibirán a Samoa en el Sausalito de Viña del Mar, con 20 mil personas que llegarán al recinto de la región de Valparaíso.

En la llave por el repechaje al Mundial de Rugby 2027, el quince nacional se medirá ante Samoa, con el que empataron a 32 en la ida, disputada el sábado 20 en Salt Lake City.

Los océanicos llegan a Viña del Mar con 10 bajas a este cruce, entre jugadores no autorizados por sus clubes y lesionados, mientras que los Cóndores recuperaron a dos figuras claves, como Rodrigo Fernández y Domingo Saavedra.

ES ESTE SÁBADO. CHILE. LA FINAL ✈️🇦🇺 pic.twitter.com/JzTXCCOv2k — RugbyPass ES (@RugbyPass_ES) September 26, 2025

Tras el empate de la ida, la ecuación es simple: el equipo que se imponga en los 80 minutos obtendrá el cupo al Mundial de Australia en 2027.

Sin embargo, si la igualdad persiste, habrá un alargue donde el equipo que anote primero, de la forma que sea, será el vencedor.

El choque de las selecciones de Chile y Samoa se disputará a contar de las 16:30 horas este sábado 27 de septiembre, encuentro que será transmisión en vivo de ADN Deportes y por TV en la señal de ESPN, además de las plataformas de streaming Disney+ y Rugby Pass.