La histórica Iglesia San Francisco de Borja, incendiada en 2020, reabrirá sus puertas con un evento especial: así puedes visitarla

La iglesia San Francisco de Borja es una de las más conocidas del centro de Santiago. Ubicada en los patios del antiguo hospital San Borja se construyó en 1874 en un terreno que le pertenecía a las hermanas de la caridad.

Toda esa historia casi se redujo a cenizas hace unos años. La quema del recinto, también conocido como la Iglesia de Carabineros, ocurrió el 3 de enero de 2020 en Santiago, en las protestas que ese año se mantenían durante el estallido social.

Según las indagatorias, un sujeto identificado como Gerardo Leal Robles ingresó a la iglesia y arrojó líquido inflamable en una alfombra y en un mueble de madera, prendiéndolos con un encendedor.

Después de más de cinco años, los amantes de la historia y el patrimonio podrán visitarla desde este jueves. A lo largo de 11 días, entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre, se celebrará el Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile, donde la instalación se abrirá junto a muchos otros espacios de la ciudad.

Los interesados en visitar la apertura oficial de la sede ex-Iglesia de San Francisco de Borja en la bienal, que tendrá palabras del Presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, la presentación del equipo curatorial y la introducción al pabellón a cargo del arquitecto Iván Bravo pueden hacerlo de forma gratuita en el sitio web bienaldearquitectura.cl.

Mira los detalles del evento en el siguiente video: