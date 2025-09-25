VIDEO. Interceptado al lado de un kiosco: así fue el asalto y posterior retención de empresario en Quilicura
El hombre realizaba su rutina con normalidad cuando tres antisociales lo abordaron.
Un empresario fue asaltado y retenido por delincuentes en la comuna de Quilicura, hecho que quedó captado en cámaras de seguridad del sector.
El hecho ocurrió cerca de las 06:30 horas, donde la víctima, tras hacer su rutina diaria, fue abordada por tres antisociales.
Revisa también:
Los delincuentes amedrentaron a la víctima, hicieron subir a su propio vehículo, y lo retuvieron hasta liberarlo en la localidad de Lampa.
Pese a que en un momento se habló de un posible secuestro, desde Carabineros descartaron esta situación, ya que “en ningún momento se le solicitó dinero o se vio alguna conducta extorsiva. Solamente se mantuvo retenida”.