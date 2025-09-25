;

VIDEO. Interceptado al lado de un kiosco: así fue el asalto y posterior retención de empresario en Quilicura

El hombre realizaba su rutina con normalidad cuando tres antisociales lo abordaron.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

Un empresario fue asaltado y retenido por delincuentes en la comuna de Quilicura, hecho que quedó captado en cámaras de seguridad del sector.

El hecho ocurrió cerca de las 06:30 horas, donde la víctima, tras hacer su rutina diaria, fue abordada por tres antisociales.

Revisa también:

ADN

Los delincuentes amedrentaron a la víctima, hicieron subir a su propio vehículo, y lo retuvieron hasta liberarlo en la localidad de Lampa.

Pese a que en un momento se habló de un posible secuestro, desde Carabineros descartaron esta situación, ya que “en ningún momento se le solicitó dinero o se vio alguna conducta extorsiva. Solamente se mantuvo retenida”.

>> Revisa el video del asalto y posterior retención de empresario en Quilicura acá:

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad