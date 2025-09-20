;

Muere Willy Benítez, histórico actor y comediante chileno

“Con mucha tristeza lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro compañero”, escribió la cuenta de Chile Actores.

Javier Méndez

Muere Willy Benítez, histórico actor y comediante chileno / Pablo Ovalle Isasmendi

Este sábado se confirmó la muerte del actor y comediante chileno Guillermo “Willy” Benítez. Tenía 79 años.

La noticia fue informada por Chile Actores a través de sus redes sociales. “Willy es recordado por su amplia trayectoria en la comedia e inolvidables momentos para nuestra cultura popular”, dice el post.

Durante su extensa carrera, Benítez fue parte de espacios emblemáticos de la televisión como Pin Pon, Ya Somos amigos, La Cafetera Voladora, el Festival de la Una y Sábado Gigante.

A la par, su nombre también estuvo vinculado al Festival de Viña del Mar. En el año 1983 se subió al escenario para protestar con un tarro y en 2018 triunfó junto a Bombo Fica.

El velorio del artista será en Bezanilla 1305, Independencia, entre las 14:00 y las 20:30 horas de hoy sábado 20 de septiembre.

Su despedida será mañana domingo en el cementerio parque El Prado.

La memoria de Willy ya es parte de nuestra cultura y sin duda el homenaje permanente será que en Chile las risas nunca mueran”, cerró la organización.

“Un hombre lleno de talento, generosidad y empatía. Lamento mucho su partida. Siempre lo llevaré en mi corazón”, recordó Rodrigo Osorio, líder de Sinergia y presidente de la SCD.

