VIDEOS. River hipoteca su participación en Copa Libertadores tras ajustada caída ante Palmeiras en Buenos Aires
Tras un primer tiempo para el olvido, el ‘Millonario’ quedó colgando de un hilo en el torneo continental de clubes.
Los errores, en estas fases, se pagan caro. Bien lo sabe River Plate, quien este miércoles cayó ante Palmeiras en el Más Monumental por el duelo de ida de los 4tos de final de Copa Libertadores 2025.
Paulo Díaz fue titular en el ‘millonario’ y fue la imagen viva del horrible primer tiempo que jugó el cuadro argentino en su casa. Apenas iniciado el encuentro, Gustavo Gómez (6′) abrió el marcador con un certero cabezazo.
Tras ganarse una merecida tarjeta amarilla, el defensor chileno fue protagonista del segundo tanto brasileño: Vitor Roque (41′) le ganó claramente en velocidad y Díaz no tuvo más opción que ver como el ariete marcaba el segundo del partido.
Ya en el complemento, los pupilos de Marcelo Gallardo despertaron, pero faltos de ideas, solo lograron un descuento que los deja con algo de vida pensando en la revancha: Lucas Martínez Quarta (88′) anotó el 1-2 para la ‘banda sangre’.
El próximo miércoles 24, en el Allianz Parque, River Plate visitará a Palmeiras buscando el milagro de dar vuelta una llave que, en el Más Monumental, quedó cuesta arriba.