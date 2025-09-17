Los errores, en estas fases, se pagan caro. Bien lo sabe River Plate, quien este miércoles cayó ante Palmeiras en el Más Monumental por el duelo de ida de los 4tos de final de Copa Libertadores 2025.

Paulo Díaz fue titular en el ‘millonario’ y fue la imagen viva del horrible primer tiempo que jugó el cuadro argentino en su casa. Apenas iniciado el encuentro, Gustavo Gómez (6′) abrió el marcador con un certero cabezazo.

Tras ganarse una merecida tarjeta amarilla, el defensor chileno fue protagonista del segundo tanto brasileño: Vitor Roque (41′) le ganó claramente en velocidad y Díaz no tuvo más opción que ver como el ariete marcaba el segundo del partido.

Ya en el complemento, los pupilos de Marcelo Gallardo despertaron, pero faltos de ideas, solo lograron un descuento que los deja con algo de vida pensando en la revancha: Lucas Martínez Quarta (88′) anotó el 1-2 para la ‘banda sangre’.

El próximo miércoles 24, en el Allianz Parque, River Plate visitará a Palmeiras buscando el milagro de dar vuelta una llave que, en el Más Monumental, quedó cuesta arriba.

Los goles entre River y Palmeiras

¡¡GOL DE PALMEIRAS!! Gustavo Gómez cabeceó solo y anotó el 1-0 del Verdao ante River.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qpytAfntS8 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

¡¡¡ASISTENCIA DEL FLACO LÓPEZ Y GOL DE VITOR ROQUE PARA EL 2-0 DE PALMEIRAS ANTE RIVER!!!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oVfvGIarn2 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025