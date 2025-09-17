“Luché contra los traficantes de La Legua, nunca agaché el moño, pero hoy los delincuentes se pasean por los tribunales”

Un violento turbazo se registró durante la noche del pasado martes en la comuna de La Pintana, y que afectó al juez en retiro Claudio Pavez de 85 años.

Un grupo de al menos 4 delincuentes ingresaron a la vivienda, donde empujaron al piso a la esposa del exjuez de 81 años, y golpearon a su hijo, quien intentó frustrar el atraco.

Tras el robo, Claudio Pavez hizo un crudo análisis de la actual crisis de seguridad que afecta a Chile.

“Lo importante es la violación de la seguridad de los ciudadanos en Chile. Yo soy juez, fui ministro del crimen. Me correspondió luchar mucho contra los traficantes de droga en La Legua. Nunca aflojé, nunca agaché el moño, pero hoy, los bandidos se pasean por los tribunales”, señaló.

“La policía amarrada de manos no se defiende. Y yo creo que ahí, en esa cobardía moral, es donde está el problema de este país. Y le aseguro que si yo hubiera tenido la posibilidad de disparar, de tener un arma (...) pero no lo hice por no infringir la ley", agregó.

El exjuez, tembién cuestionó la lenta respuesta policial, ya que si bien el ilícito fue cerca de la medianoche del martes, Carabineros se constituyó en el lugar de los hechos a eso de las 04:00 horas de este miércoles.