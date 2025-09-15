Sin lugar a dudas, algo que cada vez se ha vuelto más común en Chile son las llamadas telefónicas de números desconocidos.

Ya sea mientras se está en el trabajo, en la universidad, en el hogar, y en cualquier horario, las llamadas spam interrumpen la tranquilidad de las personas.

Según publicó LUN, en base a información del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), el 61% de las solicitudes de las llamadas telefónicas de spam corresponden a empresas telefónicas.

Más del 60% de los llamados “catetes” en Chile son de empresas telefónicas: así puedes bloquearlos e identificarlos

Cuando comienza en 600 el llamado telefónico, queremos decir que corresponde al de una empresa con la que se tiene una vinculación y se contacta por un motivo en particular.

En tanto, si la llamada empieza con el 809 corresponde a una propuesta u oferta comercial que no ha sido solicitada previamente.

¿Cómo bloquear las llamadas? En el caso de la compañía Wom, se pueden bloquear los llamados que comienzan en 809 y 600. Para ello, hay que ir al portal Mi Wom, luego configuración de llamadas 809. Se habilita la opción y estas llamadas ya no entrarán.

En el caso de las llamadas con 600, hay que ir a Control de comunicaciones, al apartado que dice “al deshabilitar un prefijo dejarás de recibir comunicaciones comerciales masivas de todas las empresas que los usen”, ahí se puede activar o desactivar.

Por otro lado, los clientes de Movistar pueden descargar la aplicación Mi Movistar, en la cual está la opción de bloquear las llamadas con el prefijo 809. Allí, se selecciona el menú “configuración de llamadas 809″ y se activa el bloqueo, señalan en LUN.