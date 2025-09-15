Habla madre de trabajador TEA que denunció maltratos en Hospital San Borja: “Envolvieron su cuerpo con gasa y le tiraron pintura roja”

En las últimas horas se ha dado a conocer la denuncia por maltrato de un trabajador con Trastorno de Espectro Autista (TEA) al interior del Hospital San Borja Arriarán, ubicado en Santiago.

La madre del afectado relató en ‘Contigo en la Mañana’ que su hijo entró en 2020 al recinto hospitalario, y los maltratos iniciaron al año siguiente con la llegada de un nuevo compañero.

“Desde el día uno lo molestaba, humillaba e insultaba. Le dijo que era tonto, que no servía para nada , que donde trabajaba lo tenían por lástima”, contó la mujer.

Al ingresar al celular del joven, la madre halló imágenes que daban cuenta de lo sucedido. “En un video el jefe le está midiendo su cabeza con una huincha de medir, él se corre porque le está enterrando la punta de la huincha en su frente", detalló.

“Hay otro en que salen envolviendo su cuerpo con una gasa que usan para hacer los yesos, y le están tirando pintura roja. Se ve cómo lo golpean, es bastante fuerte”, añadió la mujer.

“El jefe de él sabía de esto , pero nunca hizo nada, siempre lo tomó a la ligera”, sostuvo.

Suspensión de los trabajadores denunciados

En 2024, a mediados de julio, se ingresa la denuncia interna, de la cual toma conocimiento la Dirección del Hospital San Borja.