;

Habla madre de trabajador TEA que denunció maltratos en Hospital San Borja: “Envolvieron su cuerpo con gasa y le tiraron pintura roja”

Desde el hospital informaron que instruyeron un sumario administrativo, y que la Fiscalía decidió suspender a los trabajadores denunciados “en protección de la víctima”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Hospital San Borja Arriarán

Agencia UNO | Hospital San Borja Arriarán

En las últimas horas se ha dado a conocer la denuncia por maltrato de un trabajador con Trastorno de Espectro Autista (TEA) al interior del Hospital San Borja Arriarán, ubicado en Santiago.

La madre del afectado relató en ‘Contigo en la Mañana’ que su hijo entró en 2020 al recinto hospitalario, y los maltratos iniciaron al año siguiente con la llegada de un nuevo compañero.

Revisa también

ADN

“Desde el día uno lo molestaba, humillaba e insultaba. Le dijo que era tonto, que no servía para nada, que donde trabajaba lo tenían por lástima”, contó la mujer.

“El jefe de él sabía de esto, pero nunca hizo nada”

Al ingresar al celular del joven, la madre halló imágenes que daban cuenta de lo sucedido. “En un video el jefe le está midiendo su cabeza con una huincha de medir, él se corre porque le está enterrando la punta de la huincha en su frente", detalló.

“Hay otro en que salen envolviendo su cuerpo con una gasa que usan para hacer los yesos, y le están tirando pintura roja. Se ve cómo lo golpean, es bastante fuerte”, añadió la mujer.

ADN

Hospital San Borja

“El jefe de él sabía de esto, pero nunca hizo nada, siempre lo tomó a la ligera”, sostuvo.

Suspensión de los trabajadores denunciados

En 2024, a mediados de julio, se ingresa la denuncia interna, de la cual toma conocimiento la Dirección del Hospital San Borja.

Desde el recinto informaron que instruyeron un sumario administrativo para investigar los hechos, donde sus resultados fueron enviados al Ministerio Público. “El fiscal designado (...) decide suspender a los denunciantes en protección de la víctima”, indicaron, según consignó el medio citado.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad