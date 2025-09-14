;

Ministro Boccardo destaca la autonomía del Banco Central y apunta a “incorporar una mirada más amplia”

El jefe de la cartera del Trabajo sostuvo que “nosotros como Gobierno estamos enfocados en avanzar en las políticas públicas de empleo”.

Giorgio Boccardo,

Durante esta jornada el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, destacó la labor y la autonomía del Banco Central.

Esto, luego de la polémica generada por el último Ipom, en en donde se apuntó a los efectos del salario mínimo y la Ley de 40 Tras en el empleo en Chile.

En diálogo con Estado Nacional de TVN, el ministro apuntó que “el presidente ha sido muy enfático en la defensa de la autonomía del Banco Central. Y la presidenta del BC también lo destacó. Creo que lo importante es que nosotros como Gobierno estamos enfocados en avanzar en las políticas públicas de empleo".

Hemos planteado una lectura más amplia para tratar de entender la coyuntura del mercado laboral porque es importante para la definición de políticas públicas”, agregó Boccardo.

En esa misma línea, el secretario de Estado aseveró que “lo que señalamos es que hoy, dada la cantidad de variables que hoy están interviniendo en el mercado laboral, nos parece que hay que incorporar una mirada más amplia“.

Respecto a la ley de 40 horas, el ministro indicó que “es importante esperar que la ley se termine de implementar con la gradualidad que establecimos y serán los economistas y los investigadores del futuro los que podrán determinar efectivamente qué ocurre allí“.

Nosotros creemos que el Banco Central juega un rol relevante en materia inflacionaria, que son los mandatos legales que tiene, que es importante que esté desacoplado de los ciclos políticos. Tiene un mecanismo de elección de consejeros que está vinculado con el sistema político moderno”, añadió el ministro del Trabajo.

