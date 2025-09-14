;

FOTO. Marcelo Salas se decanta por un ex Colo Colo: Deportes Temuco tiene nuevo técnico

El ‘Matador’ puso sus fichas de esperanza en unos de los grandes referentes del ‘Pije’.

Gonzalo Miranda

Marcelo Salas, presidente de Deportes Temuco

Ocho partidos sin ganar tiene los ánimos por el suelo en Deportes Temuco. El ‘Pije’ no lo pasa nada bien en la Primera B y lejos de los puestos de Liguilla, miran de lejos como la opción de ascender se les aleja.

El proceso que comenzó con Mario Salas decantó en que Esteban Valencia tomara las riendas del equipo, pero ‘Huevito’ no dio el ancho, por lo que Marcelo Salas, presidente del club, tuviera que fijarse en uno de los ídolos de Deportes Temuco.

"Nuestro histórico ex capitán, referente y campeón con el Pije, regresa a casa para asumir un nuevo desafío: ser el Director Técnico del Plantel Profesional de Deportes Temuco“, indicaron en redes sociales.

Arturo Sanhueza, ex referente de Colo Colo, pero ídolo total de Deportes Temuco, asumirá el desafío de meterse en la Liguilla de Ascenso.

"Con la misma capacidad, garra y liderazgo que lo caracterizó en la cancha, ahora toma las riendas del equipo, confiamos en su gestión y trabajo“, escribieron.

Deportes Temuco actualmente se encuentra en la posición 12 con 28 puntos, a siete de distancia de San Luis de Quillota, de momento, el último equipo que estás clasificando a la Liguilla de Ascenso.

