VIDEO. Cayó el desnivel: la histórica marca que alcanzó la U ante Colo Colo en enfrentamientos directos

Los azules festejaron ante su archirrival en la comuna de Independencia.

Gonzalo Miranda

El pueblo azul está de fiesta. La Universidad de Chile celebra este domingo la obtención de la Supercopa 2025, haciéndolo nada más, ni nada menos, que ante su archirrival, Colo Colo.

El cuadro de Gustavo Álvarez goleó al ‘popular’ con tantos de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi, para alzar una copa que no obtenían desde el 2015.

La nueva copa en las vitrinas, además, implica una notable estadística para los azules: lideran los enfrentamientos ante Colo Colo en definición de copas.

Hasta este domingo por la tarde, ambos tenían tres triunfos en definiciones directas, pero con lo sucedido en el Santa Laura, ahora es la Universidad de Chile quien supera a Colo Colo por 4-3.

El ‘Romántico Viajero’ ganó las definiciones del Campeonato Nacional de 1959, así como la Copa Chile 1979 y la versión 2015.

Por si parte, Colo Colo había ganado la definición del Campeonato Nacional 1940, del Apertura 2006 y la Copa Chile 2019.

