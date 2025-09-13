“Me pareció valioso su enfoque positivo”: Matthei quiere sumar a este candidato rival en caso de pasar a segunda vuelta

Evelyn Matthei, la candidata presidencial de Chile Vamos, manifestó su intención de contar con Harold Mayne-Nicholls en caso de pasar a una segunda vuelta tras las elecciones que se desarrollarán el próximo domingo 16 de noviembre.

En un diálogo con Radio Genial de Coyhaique, la postulante destacó que el tono de la carta independiente, en el primer debate en TV, “fue esperanzador, con mirada de futuro”.

“Me pareció valioso su enfoque positivo, más que quedar en la crítica”, añadió. “Yo voy a llamar a toda la gente de buena voluntad, que quiera sacar a Chile adelante y dentro de ese grupo no me cabe duda que está Harold”, planteó.

¿Segunda vuelta entre Matthei y Jeannette Jara?

Esta semana la encuesta Panel Ciudadano UDD dio cuenta de que José Antonio Kast y Jeannette Jara estarían empatados con 24% de preferencias en intención de voto si la elección fuera el domingo. En segundo lugar, apareció Matthei con 16%.

El sondeo abordó una segunda vuelta presidencial entre las dos postulantes y Matthei se impuso con 43% de preferencias frente al 31% de Jara. El 26% restante votaría nulo o simplemente no sabe qué marcar o no asistiría a sufragar.