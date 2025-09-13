;

“Me pareció valioso su enfoque positivo”: Matthei quiere sumar a este candidato rival en caso de pasar a segunda vuelta

“Yo voy a llamar a toda la gente de buena voluntad, que quiera sacar a Chile adelante”, dijo la postulante a La Moneda.

Javier Méndez

Chile&#039;s presidential candidate Evelyn Matthei walks with supporters after registering her candidacy at the Servel offices in Santiago on August 16, 2025. (Photo by Raul BRAVO / AFP) (Photo by RAUL BRAVO/AFP via Getty Images)

Chile's presidential candidate Evelyn Matthei walks with supporters after registering her candidacy at the Servel offices in Santiago on August 16, 2025. (Photo by Raul BRAVO / AFP) (Photo by RAUL BRAVO/AFP via Getty Images) / RAUL BRAVO

Evelyn Matthei, la candidata presidencial de Chile Vamos, manifestó su intención de contar con Harold Mayne-Nicholls en caso de pasar a una segunda vuelta tras las elecciones que se desarrollarán el próximo domingo 16 de noviembre.

En un diálogo con Radio Genial de Coyhaique, la postulante destacó que el tono de la carta independiente, en el primer debate en TV, “fue esperanzador, con mirada de futuro”.

“Me pareció valioso su enfoque positivo, más que quedar en la crítica”, añadió. “Yo voy a llamar a toda la gente de buena voluntad, que quiera sacar a Chile adelante y dentro de ese grupo no me cabe duda que está Harold”, planteó.

Revisa también:

ADN

¿Segunda vuelta entre Matthei y Jeannette Jara?

Esta semana la encuesta Panel Ciudadano UDD dio cuenta de que José Antonio Kast y Jeannette Jara estarían empatados con 24% de preferencias en intención de voto si la elección fuera el domingo. En segundo lugar, apareció Matthei con 16%.

El sondeo abordó una segunda vuelta presidencial entre las dos postulantes y Matthei se impuso con 43% de preferencias frente al 31% de Jara. El 26% restante votaría nulo o simplemente no sabe qué marcar o no asistiría a sufragar.

ADN

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad