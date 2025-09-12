;

Estrella porno manda mensaje de esperanza a los hombres con pene pequeño: “Tómalo...”

“Siempre escuchamos que a las mujeres se les dice que se amen a sí mismas, pero los hombres también merecen ese mensaje”, expresó.

Javier Méndez

Madelynn May, creadora de contenido para adultos, aseguró que recibe más de 100 mensajes al día de hombres que se siente inseguros por el tamaño de su pene.

Conocedora de una industria donde las proporciones pueden ser importantes, la joven lanzó un mensaje de aliento a todos aquellos que dudan de su virilidad.

“No deberían sentirse avergonzados por algo que no pueden controlar”, señaló a Jam Press.

Su principal consejo fue no compararse con otros. “La única representación que los hombres realmente ven es a través de la pornografía, donde, por supuesto, todos son enormes, porque es entretenimiento (...) eso no es real", aseguró.

“Tómalo de una estrella que ha filmado escenas de sexo con hombres de todos los tamaños, desde 10 centímetros, todos se sienten bien.

He visto estrellas masculinas con penes enormes preocupados por ser ‘demasiado grandes’ (...) Algunos de ellos fotografían su pene para que parezca más pequeño porque les preocupa que nadie quiera tener relaciones sexuales con ellos“, añadió la artista.

“La positividad corporal va para todos los géneros”, agregó. “Siempre escuchamos que a las mujeres se les dice que se amen a sí mismas pase lo que pase, pero los hombres también merecen ese mensaje”, indicó.

