Diario El País presenta nuevo máster: “Lo más interesante del periodismo actual es que cada historia se puede contar de la mejor manera posible”

¿Interesado en especializarte en periodismo digital? El diario El País y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), ha presentado la segunda edición de su Máster en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados, cuyo plazo de matriculación estará abierto hasta el 20 de octubre.

Este programa de posgrado está pensado para periodistas en activo, recién licenciados y creadores de contenido que buscan especializarse en las dinámicas más actuales del periodismo digital y adquirir las competencias necesarias, según informa el diario español de alcance global.

Un máster en formato online cuya formación combina la enseñanza académica con la experiencia directa de profesionales en activo de PRISA Media, que guiarán a los alumnos en el uso de herramientas y recursos imprescindibles para la práctica periodística actual.

Desde la producción de podcasts, videoblogs y newsletters hasta el desarrollo de aplicaciones móviles; desde coberturas en directo y emisiones en streaming hasta el periodismo de datos o el uso de realidad virtual y aumentada. Todo con la IA como telón de fondo.

Sus estudiantes, además, tendrán la posibilidad de realizar prácticas en las redacciones de EL PAÍS tanto en España como en América, así como en otros medios de PRISA (El HuffPost, AS, Podium Podcast, Cadena SER, LOS40, Caracol Radio y W Radio en Colombia y México, o ADN Radio en Chile).

“A veces tendemos a pensar que el periodismo digital es hacer millones de cosas (vídeo, podcast, gráficos interactivos, un texto maravilloso...), pero lo realmente interesante del periodismo actual es que cada historia se puede contar de la mejor manera posible“, dice Mónica Ceberio, subdirectora de Información de El País.

“Igual, lo mejor que puedes hacer es escribir un texto perfecto, bien editado y con acompañamiento gráfico, y ya. O igual lo mejor es convertir esa historia en un podcast y nada más. O hacer un especial interactivo que mezcle todas las posibilidades del periodismo digital, con audios, gente y gráficos que cuenten perfectamente dónde estamos y cómo algo está evolucionando. Es decir, que tienes muchas herramientas a tu servicio", agregó.