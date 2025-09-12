Anjuli Tostes, esposa de Daniel Jadue acusa “persecución política” tras fallo del Tricel

La abogada brasileña Anjuli Tostes, esposa de Daniel Jadue, reaccionó tras el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que dejó al exalcalde de Recoleta fuera de la competencia por el distrito 9.

Durante la noche de este viernes, Tostes calificó la resolución como “un grave retroceso democrático”, señalando que “se trata de una vulneración flagrante al derecho de la ciudadanía a decidir libremente quién quiere que la represente”.

El pronunciamiento ocurrió a las afueras del domicilio del dirigente comunista, en La Reina, donde también se congregaron simpatizantes que expresaron su respaldo con pancartas y consignas.

Revisa también Tricel ordena excluir a Daniel Jadue del padrón electoral: no podrá competir para diputado

Cabe recordar que el Tricel determinó suspender los derechos políticos de Jadue, lo que lo excluye automáticamente del padrón electoral.

Y, en consecuencia, lo inhabilita para postular a un escaño en la Cámara de Diputados. La medida respondió a un requerimiento ingresado por Renovación Nacional.

Para Tostes, el contexto en que se presenta esta acusación confirma “el carácter político del proceso desde su inicio”. “Hoy es un día oscuro para la democracia chilena”, enfatizó.